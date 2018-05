Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Batedor’ de rede de droga foi ameaçado

Defesa disse que espanhol auxiliou transporte de haxixe sob ameaça de traficante.

Por Ana Palma | 09:13

A defesa de José Diógenes, o espanhol que atuou como ‘batedor’ no transporte de uma carga de haxixe de Espanha para Portugal, pediu esta sexta-feira, no Tribunal de Portimão, a sua condenação por um "crime de tráfico de menor gravidade, perto do mínimo legal e suspenso na sua execução". Isto porque, frisou a advogada do arguido, este "confessou, mostrou arrependimento sincero e mágoa".



Além disso, conforme o arguido revelou em tribunal, "só auxiliou no transporte da droga devido a ameaças por parte de um homem - o ‘Isla’ - que lhe foram feitas e à sua família e namorada, que estava grávida na altura".



O espanhol integra um grupo de 12 arguidos - quatro mulheres e oito homens, dois dos quais espanhóis - que está acusados de tráfico de haxixe. Atuavam sobretudo no Algarve - em especial no concelho de Lagoa - e também abasteciam a península de Setúbal. A rede foi desmantelada numa operação da PSP de Setúbal - em Setúbal e no Algarve - em fevereiro de 2017. Nessa altura foram apreendidos 120 quilos de droga e cerca de 60 mil euros.



A investigação tinha sido iniciada havia cerca de um ano. Em julho de 2016, aliás, a PSP de Setúbal já tinha detido quatro pessoas e apreendido 60 quilos de haxixe, alguma cocaína e 11 mil euros. A defesa dos outros arguidos pediu também a absolvição ou a condenação a penas leves.



Na sessão anterior, o Ministério Público de Portimão tinha pedido a condenação de todos os arguidos.