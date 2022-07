"Bateram-nos com violência": Trio acusa GNR de agressões nas festas da Trofa

Um grupo de jovens, entre os 17 e os 20 anos, acusa militares do Destacamento de Intervenção (DI) da GNR de os terem agredido, durante a madrugada de domingo, na Trofa.O grupo, constituído por três jovens, conta que as agressões aconteceram quando o trio se deslocou até a um parque de estacionamento no final da Festa da Juventude da Trofa.teve acesso mostram os ferimentos dos jovens. Um dos feridos teve de ser internado no Hospital São João, no Porto, devido a um coágulo de sangue na cabeça.A GNR fez três detenções e diz que os três jovens envolveram-se em agressões e ameaçaram os militares.