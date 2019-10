"Bateu-nos e vi-a numa poça de sangue": testemunha do acidente que matou irmã de Djaló lembra terror

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Estava com a Açucena [vítima mortal] e outras amigas, eu estava de costas para a rua por isso não vi logo o carro, só as luzes. Bateu-me pelas costas e quando abri os olhos outra vez, estava deitada no chão. Senti que o carro ainda tentou avançar mas houve um rapaz que me puxou dali. Depois do carro atingir-nos, foi uma confusão, mas vi logo a Açucena, presa debaixo de uma tábua de madeira, deitada numa poça de sangue."