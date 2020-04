“Bato-te como a um homem”: acusado de sequestrar e agredir ex-namorada em Barcelona

"Não tenho problemas de bater-te como se estivesse a bater num homem." Esta foi, segundo a vítima, uma das muitas ameaças que pautaram o namoro de cerca de dois anos, mantido com Bruno Segurado, acusado de violência doméstica e sequestro. Mas esta segunda-feira, no Tribunal de Almada, onde começou a ser julgado, o homem, de 31 anos, negou ter tido uma relação amorosa com a jovem, de 25.

