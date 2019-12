Battaglia recorda: "Bruno de Carvalho nunca nos defendeu"

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Rui Patrício e William Carvalho defenderam-nos na reunião, um dia antes do ataque. O presidente [Bruno de Carvalho] nunca nos defendeu. E acusou-os de não defenderem o Sporting." A acusação é feita por Rodrigo Battaglia que, ontem, no Tribunal do Montijo, contou o terror que viveu no ataque à Academia. Medo foi o que sentiu, tal como Acuña que conta que ainda hoje teme a reação dos adeptos, sempre que a equipa perde um jogo.