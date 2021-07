Um bebé, de 18 meses, ficou ferido com gravidade depois de cair da varanda do segundo andar de um prédio, em Albergaria-a-Velha. A queda, que terá sido acidental, ocorreu na habitação da família, na rua Infante Dom Henrique. Ao que o CM apurou, os familiares estavam em casa quando ocorreu o acidente.





Os bombeiros e a GNR de Albergaria-a-Velha estiveram no local, assim como a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Aveiro. A vítima foi levada para o hospital de Aveiro. Como medida de precaução, o bebé foi depois transferido para o hospital de Coimbra. As autoridade investigam as circunstâncias em que ocorreu a queda do bebé.