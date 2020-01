Bebé com 18 dias morre no hospital em Chaves

Um bebé, do sexo masculino, morreu esta madrugada na urgência do hospital de Chaves.O alerta para o socorro foi dado aos bombeiros às 02h50 e 15 minutos depois, já com o apoio da equipa médica da VMER, o menino deu entrada na unidade hospitalar em paragem cardiorespiratória, acabando por morrer.De salientar que o hospital de Chaves deixou de ter o serviço de pediatria em outubro de 2019, funcionando apenas das 08h00 às 20h00 e com apenas um especialista de pediatria de prevenção todos os dias que é chamado em caso de prevenção.