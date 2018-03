Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé com meningite internada

Menina de 7 meses esteve em coma, mas está a recuperar no Hospital Particular do Algarve.

Por Rui Pando Gomes | 06:00

Uma bebé de sete meses está internada na unidade pediátrica do Hospital Particular do Algarve, em Faro, após ter contraído meningite. A menina esteve em coma mas está a recuperar, apesar de o prognóstico ser reservado.



O caso foi detetado num jardim de infância de Alcantarilha, no concelho de Silves. Fonte da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde Barlavento assegurou ao CM que "foram tomadas as recomendações preconizadas", designadamente "a quimioprofilaxia às crianças e aos adultos que estavam em contacto direto com a criança". O delegado de saúde esteve no estabelecimento para esclarecer os pais e profissionais. A vacina contra a meningite está fora do Plano Nacional de Vacinação, mas é recomendada pelos médicos.