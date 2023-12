A bebé comprada pelo empresário português Márcio Mendes Rocha no estado brasileiro de São Paulo, e recuperada pela Polícia Judiciária (PJ) na casa em que este vivia com o marido, em Valongo, vai regressar ao Brasil.



A menina, com apenas dois meses, foi entregue provisoriamente a uma instituição portuguesa após ter sido recuperada pela PJ do Porto.









