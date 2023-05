Bebé de 11 meses morre em Portimão depois de seis horas à espera de transferência hospitalar

Um bebé de 11 meses morreu ao final da tarde desta sexta-feira, no Hospital de Portimão, depois de esperar seis horas para ser transferido para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, uma vez que o Hospital de Faro estava sem pediatria.A criança estava com um derrame cardíaco. Em estado grave precisava de transferência hospitalar urgente, mas ao que oapurou a ambulância do INEM estaria inoperacional devido à falta de um médico pediatra.Ainda foi acionado um helicóptero do INEM de Loulé, por volta das 15h00, mas devido ao agravamento do estado clínico do bebe a transferência acabou por não se concretizar.A criança acabou por morrer em Portimão às 20h00.