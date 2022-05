Um bebé de apenas 18 meses ficou ferido com gravidade depois de ter sido colhido por um carro, em circunstâncias ainda por apurar, esta manhã, em Viariz, concelho de Baião.

O alerta foi dado por volta das 8h30.

Ao local acorreram os bombeiros de Santa Marinha do Zêzere, apoiados pela VMER do Vale do Sousa e a GNR. A vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.