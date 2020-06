Bebé de 20 meses morre afogada em piscina de casa na Póvoa de Varzim

Mariana, de 20 meses, morreu ontem afogada na piscina privada de um prédio no centro da cidade da Póvoa de Varzim.O edifício estava ainda em construção, mas a família passava lá os dias, indo apenas dormir a outra casa que ainda possui. Ao final da tarde, a bebé encontrava-se no local aos cuidados da avó, mas a certa altura desapareceu.A família começou a procurar a menina e já, por volta das 18h30, os pais decidiram levantar a lona da piscina. Encontraram Mariana inanimada. A criança foi logo retirada da água e alvo de manobras de reanimação por parte dos bombeiros da Póvoa de Varzim durante cerca de uma hora, mas sem sucesso.As circunstâncias exatas da tragédia estão ainda por apurar: não se sabe se foi a própria menina que conseguiu levantar a lona da piscina e ao espreitar caiu ou se caminhou por cima da lona e aquela cedeu por não aguentar com o peso da bebé.A família de Mariana recebeu apoio psicológico por parte de elementos da INEM. No local também estiveram agentes da PSP. O corpo da menina foi levado para o Instituto de Medicina Legal, onde será autopsiado.