Bebé de 20 meses morre afogado em piscina insuflável em Almeirim

Um bebé de 20 meses morreu esta quinta-feira afogado na piscina insuflável da moradia onde vivia com os pais e um irmão de oito anos, em Fazendas de Almeirim, no concelho de Almeirim.A morte deste menino é a quarta de crianças em piscinas, num mês. As anteriores ocorreram em Palmela (duas) e Póvoa de Varzim. O acidente de ontem ocorreu por volta das 19h45, tendo o alerta sido dado pela mãe, que encontrou o menino inconsciente e em paragem cardiorrespiratória.As equipas dos bombeiros voluntários de Almeirim e do INEM enviadas de imediato para o local tentaram a reanimação, fazendo manobras que se prolongaram até à chegada ao Hospital de Santarém.A situação não foi revertida e a morte viria a ser declarada uma hora depois pela equipa médica de serviço à urgência. Segundo apurou o, o menino estava a brincar em casa.A determinada altura, a mãe deu por falta dele e começou por o procurar em casa e junto à estrada.Acabou por encontrar o filho caído na piscina insuflável, que tem entre 30 e 40 centímetros de altura de água.A morte do menino deixou em choque não só os pais como os operacionais envolvidos no socorro.