Bebé de 9 meses morre no berçário da creche após a sesta

Um bebé de 9 meses, do sexo feminino, morreu ontem, no berçário da creche e jardim de infância Superninho, em Parceiros, Leiria, não sendo conhecidas as causas da morte. Mariana foi encontrada em paragem cardiorrespiratória e a morte confirmada no local por uma equipa médica do INEM.Eram 16h30 quando foi dado o alerta e o corpo removido pelas 19h45 para o Instituto de Medicina Legal, para ser autopsiado, sendo a viatura da agência funerária acompanhada pela PSP.As circunstâncias em que tudo aconteceu, estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária de Leiria, que mantém todas as hipóteses em aberto.