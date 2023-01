Bebé de cinco meses morre após paragem cardiorrespiratória na creche em Lousã

Uma bebé de cinco meses morreu esta terça-feira após ter sido encontrada em paragem cardiorrespiratória na creche que frequentava em Lousã.



A menina estaria no berçário a dormir e a situação terá sido detetada quando as funcionárias do estabelecimento de ensino se aperceberam que a bebé não reagia aos estímulos.

A equipa dos bombeiros municipais da Lousã foi acionada próximo da hora de almoço e a bebé foi sujeita no local a várias manobras de reanimação. O transporte para o Hospital Pediátrico de Coimbra foi acompanhado pela equipa da Viatura Médica do INEM, mas não foi possível reverter a situação. O óbito foi declarado já no hospital.

O INEM e a Câmara Municipal da Lousã mobilizaram equipas de psicólogos para apoiar os pais e os funcionários da creche, que ficaram em choque.

Segundo o presidente da autarquia, Luís Antunes, esta "é uma situação difícil e traumática para todos, em particular para a família".



Os pais da bebé têm cerca de 30 anos e têm mais um filho.

No estabelecimento de ensino, o ambiente era de grande consternação e os pais das restantes crianças foram contactados para irem buscar os filhos.