Um bebé de dois anos encontra-se internado em coma induzido no Hospital de S. João, no Porto, com uma pneumonia vírica Influenza A (H1).A mãe queixa-se de negligência de uma médica que, garante, terá desligado o oxigénio à criança.O hospital nega veementemente a acusação, garantindo que o oxigénio até foi aumentado face à situação grave."Os cuidados que está a receber são extremamente complexos e exigentes", diz o S. João.