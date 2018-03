Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé de dois anos preso em elevador em Carcavelos

Menino ficou com braço entalado entre equipamento e parede.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:59

O bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana salvaram um bebé de dois anos que ficou com o braço esquerdo entalado entre o elevador e a parede, num prédio de Sassoeiros. A criança foi libertada com material de desencarceramento e terá escapado apenas com um fratura no braço.



Segundo explicou ao CM Pedro Carvalho, 2º comandante da corporação, o alerta chegou pelas 19h00 de sexta-feira, por via do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, do INEM, onde são rastreadas as chamadas do 112. "Enviámos para o local uma ambulância e um veículo de desencarceramento. A criança estava entalada entre a peseira do elevador e a parede, com o equipamento parado no segundo andar", contou.



O bebé "chorava muito" e o pai tentava acalmá-lo. "A aflição era grande, mesmo entre os vizinhos. A atitude do pai ajudou-nos a proteger e estabilizar o menino", descreveu Pedro Carvalho.



Foi com material de desencarceramento que os bombeiros conseguiram afastar a peseira do elevador o suficiente para libertar o bebé sem lhe provocar mais ferimentos.



"A equipa da viatura médica do INEM do Hospital de São Francisco Xavier esteve depois a estabilizar o braço do bebé, transportado para o Hospital de Santa Maria com uma provável fratura", afirmou o bombeiro.

Os bombeiros destacam a "sorte" de se tratar de uma criança "muito pequena". O menino terá posto o braço "de repente" sem dar hipótese ao pai de reagir.