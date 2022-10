Bebé de dois anos que tinha droga no organismo vai ficar à guarda da irmã em França

A bebé que acusou a presença de heroína e cocaína no organismo vai ficar à guarda da irmã. O tribunal de Família e Menores do Porto decidiu ainda esta terça-feira que os pais ficam impedidos de visitar a criança.



A decisão surge depois do tribunal ter concluído que a irmã mais velha, residente em França, tem condições para cuidar da menor.



O caso remonta a abril de 2021. Na altura a menor de 2 anos com trissomia 21 chegou a ser retirada aos pais após as autoridades os terem apanhado a consumir droga junto da filha, no interior do carro, no bairro da prateleira, no Porto.



A menor chegou a ser transportada para o Hospital de São João, no Porto, onde as análises realizadas na unidade hospitalar permitiram concluir que tinha vestígios de cocaína e heroína no sangue.



A menina já tinha sido retirada aos pais exatamente pelo mesmo motivo. Tinha sete meses quando a polícia encontrou a criança com os pais, que estavam a consumir droga. Já na altura, os exames médicos identificaram substâncias ilícitas no organismo da criança, tendo os pais sido indiciados pelo crime de maus tratos.