Um bebé de dois anos teve de ser assistido, este sábado à tarde, nas Piscinas Municipais de Paços de Ferreira, após ter ficado em dificuldades na água.



O alerta foi dado cerca das 15h00.





O bebé foi retirado imediatamente da água.Foi assistido no local pelos Bombeiros de Paços de Ferreira e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.Segundo fonte dos Bombeiros, estava estável. Foi transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, por precaução.