Um menino de dois anos ficou ferido ao cair do segundo andar de um prédio em Vila Nova de Paiva. O bebé caiu de uma altura de cerca de seis metros.

Segundo Pedro Rochinha, comandante dos bombeiros de Vila Nova de Paiva, a criança apresentava hematomas na cabeça e na barriga e algumas escoriações. "Estava também muito chorosa", referiu.

A criança terá caído no passeio, mas quando os bombeiros chegaram já se "encontrava ao colo de um civil".

A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Viseu foi ao encontro dos operacionais dos bombeiros, tendo a criança chegado "estável" ao hospital.

O bebé reside com os pais e mais seis irmãos no segundo andar do prédio.