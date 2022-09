Bebé de quatro meses internado com lesões cerebrais já saiu do hospital de Chaves

Os pais, suspeitos de terem maltratado o bebé, estão proibidos de o ver e o mais provável é que tenha sido levado para uma instituição até haver decisão do tribunal.



Santiago, o bebé de quatro meses que deu entrada no hospital com graves lesões cerebrais, já recebeu alta hospitalar. Segundo apurou o CM , o menino já não necessitava de tratamento e vigilância médica apertada e, por isso, na terça-feira, deixou o Hospital de Chaves.Os pais, suspeitos de terem maltratado o bebé, estão proibidos de o ver e o mais provável é que tenha sido levado para uma instituição até haver decisão do tribunal.

Santiago deu entrada no hospital a 4 de agosto praticamente inanimado. Tinha nódoas negras nos braços e ferimentos nos pés, o que levantou mais ainda suspeitas sobre a possibilidade de ter sido maltratado. Beatriz, a mãe do bebé, sempre negou que a criança tivesse sido agredida.



Para já, por ser muito pequeno, os médicos ainda não conseguiram perceber se Santiago irá ficar com sequelas. Certo é que terá de continuar a ser seguido pelos médicos.