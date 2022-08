Bebé de quatro meses internado no São João apresenta melhoras e é transferido para o Hospital de Chaves

O bebé de quatro meses que estava internado no Hospital de São João, no Porto, por alegados maus-tratos, foi transferido às 10h00 desta terça-feira para o Hospital de Chaves, após se verificarem melhoras no estado de saúde da criança.

O bebé vítima de maus-tratos foi primeiramente admitido no Hospital de Chaves, mas foi depois encaminhado para o Hospital de São João onde esteve internado desde o dia 4 deste mês.

A unidade hospitalar comunicou o caso ao Ministério Público por considerar que as lesões que Santiago apresenta são compatíveis com a síndrome do bebé abanado. A mãe do bebé, Beatriz Mendes, de 19 anos, descarta responsabilidades e diz que o filho sempre foi bem tratado. " Nunca na vida ele sofreu maus-tratos. Tenho testemunhas de como ele sempre foi bem tratado. Nunca teve nenhuma marca de maus-tratos", contou.A mãe de Santiago diz que o dia 4 de agosto, altura em que o bebé deu entrada no hospital, foi um dos piores dias da sua vida. "Era meio-dia quando percebi que ele não estava bem. Peguei nele e a cabeça dele caiu. Só tive tempo de lhe segurar pelo queixo. Comecei a chorar desesperada. Enquanto eu chamava o INEM, foi o meu companheiro que lhe prestou os primeiros socorros e o conseguiu reanimar."Beatriz Mendes diz que tem estado junto do bebé no hospital. "Os médicos ainda não sabem o que aconteceu. Estão fazer exames para perceber o que aconteceu. As médicas vão lá durante a semana e dizem que tem melhorado", disse.