Um bebé de quatro meses morreu, em circunstâncias que estão por apurar, ao final da manhã, em Leça da Palmeira.O alerta foi dado pouco antes das 12h00 para a rua Oliveira Lessa. Várias equipas do INEM, incluindo de apoio psicológico, foram para o local.O bebé estava em paragem cardiorrespiratória e o óbito acabou por ser confirmado. Pelas 13h35, foram acionados os Bombeiros de Leixões para a remoção do cadáver .A PSP esteve no local. As circunstâncias da morte estão a ser apuradas.