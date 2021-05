Uma bebé, de quatro meses, ficou trancada durante alguns minutos, esta tarde de sexta-feira, num carro, junto à Farmácia Porto, na estrada da Circunvalação, no Porto.O alerta foi dado pela mãe. Foi um popular que partiu um vidro da viatura para conseguir destrancar as portas.O alerta foi dado, às 15h47, para os bombeiros de Matosinhos/Leça, para que uma criança retida no Interior de uma viatura. À chegada dos operacionais, a criança já se encontrava no exterior do carro.