Bebé de seis meses atropelado por carro

Uma criança de seis meses que estava num carrinho de bebé foi esta quinta-feira atropelada por um carro, na avenida 12 de Novembro, em Alcains, Castelo Branco.O alerta foi dado pelas 10h30. Ao que oapurou, o carro embateu no carrinho que se encontrava no passeio.A criança sofreu ferimentos considerados ligeiros e logo no local foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco. O INEM também foi acionado, tal como a GNR, que tomou conta da ocorrência.O bebé foi depois transportado para o Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco. Foi sujeito a vários exames e não corre perigo.O condutor do ligeiro prestou toda a assistência.