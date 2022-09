Bebé de seis meses internado no Hospital de São João no Porto com suspeitas de maus-tratos

Um bebé de seis meses deu entrada no Hospital de São João, no Porto, com sinais da síndrome do bebé abanado. As autoridades competentes estão, juntamente com os médicos, a avaliar o caso para tentar apurar se se trata de um cenário de violência e maus-tratos contra a criança, apurou o CM.



A PJ já está a investigar o caso e os pais da criança, que está internada há quase dois meses. O bebé apresentava lesões cerebrais, algumas das quais já antigas.



O bebé já teria condições para alta, mas tal como no caso do bebé de Chaves, também internado no São João com suspeitas de maus-tratos, o MP entendeu entregar tutela provisória ao hospital, até haver relatórios médicos que não deixem dúvidas quanto a uma eventual agressão.