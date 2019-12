Bebé de três dias salvo pela Cruz Vermelha

Um bebé de apenas 3 dias, que estava inconsciente e quase em paragem cardiorrespiratória, foi salvo pela equipa de emergência da Cruz Vermelha de Tavira. O recém-nascido estava com um baixo nível de açúcar no sangue que, se não fosse detetado e tratado rapidamente, poderia levar à sua morte prematura.O caso aconteceu na semana passada na zona de Tavira. Os dois elementos da equipa de emergência da Cruz Vermelha foram encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes e, no local, apurou o, depararam-se com o bebé já inconsciente.A situação estava a agravar-se rapidamente e o bebé estava, praticamente, a entrar em paragem cardiorrespiratória caso não fosse tratado imediatamente.Apesar do problema não ser detetável à primeira vista, a vasta experiência dos profissionais da Cruz Vermelha de Tavira fê-los suspeitar que poderia tratar-se de um caso de hipoglicémia, o que significa que o recém-nascido estava com um valor muito baixo de açúcar no sangue que o deixou inconsciente.Fizeram-lhe o teste de glicemia, com uma simples picada no pé, e a suspeita foi prontamente confirmada. Foi administrado, via oral, um soro glicosado e o bebé começou a recuperar os sentidos, para felicidade dos familiares e dos técnicos de socorro.A criança foi transportada para a unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, onde chegou a estar internada. Atualmente já recuperou e regressou a casa.