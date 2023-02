Um bebé de um ano está entre os três feridos vítimas de um acidente entre dois carros, na manhã desta terça-feira, na freguesia de Silva, em Barcelos.

As outras vítimas são a mãe da criança e um homem. Os três foram assistidos pelos Bombeiros de Barcelos e apresentam ferimentos leves.

A mãe e o bebé foram levados para o Hospital de Braga, o homem foi encaminhado para o Hospital de Barcelos. As causas do acidente são ainda desconhecidas e estão a ser investigadas pela GNR, já no local.