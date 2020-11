Bebé de um ano recupera após queda da janela ao colo do avô

Um bebé de um ano está internado no Hospital de Braga depois de ter caído de uma janela de casa, em Celeirós, Braga, na noite de quinta-feira, quando estava no colo do avô. Hugo Miguel está nos Cuidados Intermédios da unidade, a recuperar favoravelmente.



O acidente aconteceu no final do jantar quando, ao colo do avô, terá dado um impulso mais forte, que o homem não estaria a contar, embatendo na janela que não estava fechada e caindo de uma altura de cerca de três metros. Foi amparado por um monte de terra.



