Bebé deixado sozinho em carrinho na berma em Sintra

Uma mulher de Almoçageme, Sintra, regressava a casa após o trabalho, sábado à noite, quando se deparou com um carrinho de bebé com uma criança de meses deixada sozinha na berma de uma movimentada estrada, à porta de um restaurante.Chamou a GNR, que não chegou a ir ao local porque, entretanto, os pais do bebé recolheram o carrinho, pagaram o jantar e saíram de carro. Não estão identificados.Segundo explicou aofonte oficial da GNR, o alerta chegou às 21h00 ao posto de Colares. O relato foi de que um bebé estava sozinho na rua, no carrinho. A chamada foi feita pela mulher que, minutos depois, denunciou o caso numa publicação na internet, que esta quinta-feira contava com 4600 partilhas."Isto é triste! A caminho de casa deparo-me com esta situação: os pais a jantarem tranquilamente no restaurante e o bebé cá fora, à beira da estrada. Liguei logo à polícia", escreveu. A mulher não respondeu ao contacto doNo entanto, revela a GNR, quando a patrulha se preparava para ir à ocorrência recebeu nova chamada dando conta de que a situação estava resolvida: o bebé havia sido recolhido e os pais pagaram e saíram.Ao, a chefe de sala do restaurante afirma que o casal jantava junto à janela quando o bebé começou a chorar. "O pai levou-o ao exterior para o acalmar. Depois sou abordada [pela mulher que denunciou no Facebook]: a criança estava sozinha na berma", conta. Assegura que avisou "de imediato os pais, dizendo que era perigoso". E "o pai foi logo buscar o bebé".