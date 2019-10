Bebé Dinis nasce em ambulância na A29. Bombeiros de Esmoriz ajudaram no parto

Dois bombeiros de Esmoriz ajudaram esta sexta-feira no parto de uma grávida, de 31 anos, na ambulância, na A29, no trajeto entre Esmoriz e o Hospital de Gaia.Filipe Pereira e Luís Oliveira ajudaram no nascimento do bebé Dinis no interior da ambulância dos Bombeiros de Esmoriz.Eram 05h00 quando, em plena A29, durante o transporte duma utente grávida para o Centro Hospitalar Gaia Espinho, os Bombeiros Luís Oliveira e Filipe Pereira, ajudaram o bebé a nascer.Os bombeiros foram chamados, cerca das 04h30, para um serviço de assistência e transporte de uma mulher grávida. A meio do trajeto tiveram de parar e assistir o parto.A mãe e o bebé estão bem de saúde e felizes.