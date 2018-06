Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé e avó assistidas após incêndio

Os Sapadores de Gaia extinguiram as chamas.

09:39

Um bebé, de nove meses, a avó, de 43 anos, e uma das filhas da mulher, de 10, foram assistidas por inalação de fumos, esta sexta-feira de madrugada, após um incêndio ter deflagrado numa garagem privada do prédio onde residem, em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia.



Os Sapadores de Gaia extinguiram as chamas.



A pequena garagem, dois pisos abaixo do nível da rua, ficou totalmente destruída e, devido às tubagens danificadas, o fumo intenso chegou às casas do prédio de oito andares, o que acabou por provocar alguns momentos de pânico.



"Eu acordei com o fumo e fui logo acordar o meu filho. Peguei nele e levei-o para a casa da minha irmã. Nem dormi", referiu Helena Gomes, moradora no sexto andar. O saneamento do edifício ficou afetado. A PSP investiga.