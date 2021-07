Bebé e mãe feridos em colisão de autocarro em Lisboa

T rês pessoas ficaram feridas, entre elas um bebé de sete meses, na sequência de uma violenta colisão que envolveu um autocarro da Carris e seis veículos ligeiros que estavam estacionados na rua de Marvila, em Lisboa, ontem à tarde.O acidente ocorreu às 17h10 e terá sido provocado por uma indisposição súbita do motorista, de 56 anos, que teve “um princípio de desmaio”, segundo adiantou a empresa. O homem teve de ser assistido pelos bombeiros, mas foi considerado um ferido ligeiro. As outras vítimas - o bebé e a mãe, de 35 anos - também seguiam no autocarro e tiveram de sair por uma janela. Os dois adultos foram levados para o Hospital de São José, e o menino para o Dona Estefânia.