Bebé escapa a explosão em Castelo Branco

Ambientador elétrico ou fuga de gás na origem do acidente.

Por Alexandre Salgueiro | 08:27

Um bebé, de um ano, e uma mulher, de 47, sofreram ferimentos na sequência de uma violenta explosão ocorrida esta quarta-feira num apartamento, em Castelo Branco. "Foi um milagre não terem morrido os dois lá dentro", contou uma vizinha que mora no prédio em frente e que se apercebeu da explosão devido ao estrondo que provocou.



"Pareceu-me mais um andaime a cair do que uma explosão. Quando vim à janela, a rua estava coberta de vidros e de centenas de destroços. Era um pandemónio", adiantou.



Um homem, de 29 anos, que passava na rua também sofreu ferimentos ligeiros depois de ter sido atingido por destroços da explosão. As três vítimas foram assistidas no local e não foram hospitalizadas.



A Polícia Judiciária esteve no local a recolher indícios que permitam identificar a causa e as circunstâncias da explosão que poderá ter tido origem numa fuga de gás ou num ambientador elétrico.



"As partículas que estes vaporizadores espalham no ar podem ser inflamáveis e, em espaços pequenos, podem concentrar-se rapidamente. Uma pequena ignição como uma faísca pode provocar uma explosão", disse fonte ligada à investigação.



PORMENORES

Passar a ferro

A explosão ocorreu num dos quartos do sexto andar do lote 49 da rua Engenheiro Pires Marques, na zona norte de Castelo Branco. A mulher, de 47 anos, estaria a passar a ferro na cozinha acompanhada pelo bebé.



Prédio evacuado

As autoridades evacuaram o prédio onde ocorreu a explosão até ser identificada a causa. Agentes da PSP estabeleceram um perímetro de segurança em toda a rua já que os destroços da explosão foram projetados a mais de 50 metros atingindo várias viaturas.