Bebé ferida em agressões entre pais a cargo da CPCJ no hospital de Vila Franca de Xira

A bebé de três meses que sofreu um hematoma na cabeça, na quarta-feira à noite, após ter sido atingida na cabeça com um portão durante uma discussão entre os pais em Castanheira do Ribatejo, já teve alta no hospital de Vila Franca de Xira.

No entanto, o CM sabe que a menor se mantém naquela unidade de saúde por ordem da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens daquele concelho.

A violenta discussão entre a mãe, de 38 anos, e o pai, de 51, da menor, terá sido potenciada pelo consumo excessivo de álcool de ambos.

A lesão sofrida pela bebé ocorreu no momento em que o pai empurrou com força o portão para entrar na casa da família, atingindo a filha na cabeça.

Recorde-se que, tal como o CM noticiou, o casal tem mais dois filhos (um menino de dois anos, e outro rapaz mais velho).