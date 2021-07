Bebé gravemente ferido ao ser atropelado em Odemira

Um menino, com cerca de dois anos, sofreu esta quinta-feira, ferimentos graves, depois de ter sido atropelado por um veículo motorizado, na localidade de Cavaleiro, no concelho de Odemira.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o menino foi atropelado por um quadriciclo motorizado, também conhecido por "papa-reformas" quando "caminhava pelo passeio de mão dada com o pai".

Por razões que não foram apuradas, "o quadriciclo subiu o passeio e atingiu a criança".

O alerta foi recebido às 11h18 e devido à gravidade dos ferimentos, a criança foi transportada pelos Bombeiros de Odemira diretamente para o Hospital de Setúbal.

Para o local, foram mobilizados meios dos Bombeiros de Odemira, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de oito operacionais, apoiados por quatro veículos.

A viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, esteve no local a estabilizar a vitima e apoiou o transporte da criança até ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

A GNR de São Teotónio esteve no local, identificou o condutor, e vai agora apurar as causas do acidente.