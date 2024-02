Uma bebé com cerca de um ano, residente em Paço de Arcos (Oeiras), foi este sábado hospitalizada, com equimoses na face e numa perna. Os pais, que chamaram o 112, suspeitam da ama da bebé. O caso está sob alçada da investigação criminal da PSP.



O alerta foi dado às 08h51, via 112, tendo sido acionados os Bombeiros de Paço de Arcos, cujo quartel dista poucos minutos da residência da família, situada no Bairro do Alto da Loba.









