Bebé luta pela vida após cair de sofá em Sagres

Por Tiago Griff e Rui Pando Gomes | 01:30

Pai cuidava de bebé

Operação de socorro

Proteção de menores

Um bebé de seis meses está a lutar pela vida depois de ter sofrido um traumatismo craniano grave ao sofrer uma queda, alegadamente de cima de um sofá, dentro de uma casa, em Sagres.O incidente, ao que oconseguiu apurar, ocorreu no domingo à noite e o alerta foi dado às 22h46. Inicialmente foi acionada uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo que encontrou o pequeno Gustavo inconsciente e prestou a primeira assistência.Segundo oconseguiu apurar, o bebé apresentava um traumatismo cranioencefálico na cabeça, a pele estava a ficar roxa e o batimento cardíaco já era lento.Os operacionais dos bombeiros fizeram tudo para estabilizar a criança. No entanto, devido ao "agravamento do estado clínico da vítima" foi ativada a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Barlavento e um helicóptero do INEM, que aterrou no campo de futebol de Vila do Bispo para recolher a vítima, que foi depois transporta "com vida" para o hospital de Faro, confirmou esta terça-feira aouma fonte do INEM.Segundo fonte hospitalar, Gustavo continuava esta terça-feira internado a lutar pela vida na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do hospital de Faro.