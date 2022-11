Bebé, mãe e avô feridos em colisão em Oeiras

Um bebé de apenas um ano, traquestomizado (alvo de uma operação cirúrgica para desobstrução da traqueia), ficou ferido em sequência de uma colisão do carro onde seguia com a mãe e o avô, com um pesado de mercadorias, na A5, sentido Cascais-Lisboa, junto a Linda-a-Pastora, Oeiras.

O acidente ocorreu pelas 14h13 desta sexta-feira, e levou ao corte de duas vias durante cerca de 15 minutos.

No local estiveram 15 operacionais e 8 viaturas, dos bombeiros de Linda-a-Pastora, Destacamento de Trânsito da GNR de Carcavelos, e INEM.

As três vítimas foram transportadas, em estado considerado estável, para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.