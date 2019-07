Bebé Matilde já tomou a primeira dose de Spinraza, o medicamento para a Atrofia Muscular Espinhal disponível em Portugal

A bebé Matilde iniciou os tratamentos esta terça-feira de manhã com o Spinraza, medicamento que já existe em Portugal.



Na página de Facebook da menina, os pais deram a conhecer aos seguidores que Matilde fez esta manhã "a 1.ª dose do Spinraza".





Na mesma publicação, os pais de Matilde dão conta que o tratamento é feito "através de punção lombar".Além de anunciarem que a bebé já tomou a primeira dose do medicamento disponível em Portugal, foi ainda referido pelos pais da bebé que já começaram a ser realizados exames a fim de ser possível a administração do medicamento mais caro do mundo, o Zolgensma.

Recorde que a bebé Matilde sofre de atrofia muscular espinal e, em torno da sua história, foi criada uma onda de solidariedade.