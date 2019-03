Bebé milagre está a "evoluir bem" e já respira sem auxílio de máquinas

Informação foi avançada pela administração do Hospital de São João, no Porto

13:58

O bebé milagre, que nasceu esta quinta-feira com algumas dificuldades respiratórias tendo sido necessário ventilação mecânica, já consegue respirar de forma autónoma.A informação foi avançada ao início da tarde desta através de uma nota de imprensa do Conselho de Administração do Hospital de São João, no Porto

"O Salvador está estável, com boa evolução e já sem necessidade de ventilação mecânica invasiva. Serão dadas informações adicionais sempre que algo de relevante surgir", pode ler-se.

Catarina Sequeira, uma jovem canoísta de 26 anos, ter estado em morte cerebral desde dezembro do ano passado.



Considerado um bebé prematuro normal, se tudo correr bem, deverá ir para casa dentro de cerca de um mês.Recorde-se que Salvador, o bebé milagre, nasceu às 31 semanas. É apelidado de 'bebé milagre' por ter nascido apesar da mãe,