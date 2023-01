Bebé morre após mãe de 16 anos fazer parto sozinha em Gaia

Um bebé morreu, em Gaia, ao final da manhã desta quinta-feira, depois da progenitora, uma menor de 16 anos, ter feito o parto sozinha numa casa de banho. A jovem terá escondido a gravidez da família.O alerta foi dado, para os bombeiros da Aguda, para uma ocorrência relacionada com um bebé em paragem cardiorrespiratória, em Canidelo. Quando os operacionais chegaram ao local, o recém-nascido estaria já cadáver.Foram os gritos da rapariga que alertaram a tia e foi dessa forma que foi feito o pedido de ajuda para os bombeiros da Aguda para uma ocorrência em Canidelo.As causas da morte do recém-nascido estão a ser Investigadas pela polícia judiciária do Porto. A jovem foi levada, pelos bombeiros da Aguda e acompanhada pela equipa da VMER para o hospital de Vila Nova de Gaia.O corpo do bebé foi levado, também, para a unidade hospitalar e depois removido para o instituto de medicina legal do Porto. A autópsia será fundamental para apurar as causas da morte e determinar a existência ou não de responsabilidade criminal da progenitora.