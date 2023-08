Um menino, de dois anos, estava a brincar com o irmão gémeo e a irmã mais velha no pátio de um edifício na zona do Tovim, em Coimbra, quando foi atropelado mortalmente pelo carro do pai. No momento em que foi atingido, o bebé estaria a tentar recuperar “um boneco que estava debaixo da viatura”, conta uma moradora.









