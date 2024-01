Um mês e um dia. Era esta a idade da menina que morreu no sábado em Ervedosa do Douro, São João da Pesqueira.O alerta para os bombeiros ocorreu pelas 10h20. Quando a equipa chegou ao local, a bebé já estava em paragem cardiorrespiratória e era a avó quem fazia as manobras de reanimação.A bebé não apresentava sinais de violência, mas como a família estava sinalizada na Comissão de Proteção de Crianças de Jovens, a PJ foi chamada a investigar.O corpo foi transportado para o Gabinete de Medicina Legal de Vila Real.