Clara, uma menina com apenas 18 meses, morreu depois de ficar com a cabeça presa num gradeamento de madeira na creche que frequentava, no Bairro de Alvalade, em Lisboa. Já foi aberta uma investigação para perceber se há responsabilidades criminais ou negligência do estabelecimento.



O alerta foi dado às 16h20 de terça-feira e pedia auxílio para uma bebé que estava em paragem cardiorrespiratória no interior da creche A Tartaruga e a Lebre.









Ver comentários