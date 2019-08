Bebé não resiste e é o oitavo morto em 24 horas trágicas nas estradas portuguesas

Não resistiu aos ferimentos graves na cabeça e morreu esta quarta-feira o menino de três anos que foi atropelado por um carro quando saiu a correr de um café, na Asseiceira, Rio Maior, terça-feira. Uma morte que tornou ainda mais trágico o balanço inicial de cinco vítimas mortais nas estradas portuguesas nas 24 horas entre a noite de segunda-feira e a de terça.Além do menino, que estava em condição crítica, registou-se uma segunda vítima mortal de um acidente nos Açores. E ainda uma colisão contra um camião em Évora, que matou um homem. Foram pelo menos oito as vítimas mortais.Guilherme Agostinho, o menino de três anos, natural da Asseiceira, Rio Maior, foi transportado para o hospital de Santarém e mais tarde transferido para Lisboa, vindo a morrer esta quarta-feira de manhã na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital de Santa Maria.O acidente ocorreu pelas 15h00 de terça-feira, na EN1, sendo o menino colhido por um carro conduzido por um homem de 68 anos. Segundo apurou ono local, o bebé estava no café com a mãe e fugiu para a rua, sendo atropelado quando atravessava a estrada. O condutor ainda desviou o carro para a outra via, mas não conseguiu evitar o embate.O socorro ao menino foi assegurado pelos bombeiros de Rio Maior, que ficaram "de coração desfeito pelo acontecimento", escreveu quarta-feira o comandante, Luís Coelho, nas redes sociais, destacando o "empenho inegável de todos"."Será mais uma cicatriz invisível, que ficará para o resto das nossas vidas".Um despiste de um carro causou esta quarta-feira ferimentos graves numa mulher de 20 anos, em Condeixa-a-Nova. A vítima, que ficou encarcerada, foi transportada para o hospital em Coimbra.Nestas 24 horas trágicas, morreram ainda João Soares, 17 anos, em Tábua; Francisco Gomes, 22 anos, em Borba; Luís Lopes, de 18 anos, em Vila Nova da Cerveira; e Secundino Casqueira, 65 anos, em Barcelos.A PSP e a GNR registaram, entre 01 de janeiro e 15 de agosto deste ano, um total de 285 mortos em acidentes nas estradas do continente. São menos 14 do que os 299 registados no mesmo período do ano passado.