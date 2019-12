Bebé nasce dentro de quartel em Vila Nova de Gaia

Estávamos a preparar tudo para levá-la ao hospital, mas acabou por ter a bebé ainda com a ambulância dentro do quartel". O relato é de Roberto Coelho, um de três bombeiros de Crestuma, Vila Nova de Gaia, que fizeram o parto da pequena Yara, ao final da madrugada de domingo.A mãe, de 32 anos, chegou ao quartel com contrações e "em quinze minutos, pelas 05h30, rebentaram as águas e teve a criança". A bebé é o segundo filho desta mulher, que chegou acompanhada pelo marido e uma tia.Bombeiro há 15 anos, Américo Alves, outro dos elementos que participou no parto, diz que "foi muito emocionante poder ajudar". "Até brincam a dizer que vamos ser os padrinhos", refere. Mãe e filha foram levadas para o Hospital de Gaia. Estão bem de saúde.