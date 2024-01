Um bebé nasceu esta madrugada numa ambulância dos Bombeiros de Águas de Moura. O bebé, que se chama Mateus, nasceu por volta das 3h00, no trajeto entre a residência e a maternidade da Unidade Hospitalar do Barreiro.



Uma equipa de emergência pré-hospitalar dos Bombeiros e profissionais da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Barreiro ajudaram no parto. Os bombeiros partilharam uma fotografia nas redes sociais que mostra o bebé já ao colo da mãe.