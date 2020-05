Bebé nasce em ambulância na A23 a caminho do hospital de Torres Novas

Foi perto das Mouriscas, em plena A23, que esta segunda-feira de manhã dois elementos dos Voluntários de Abrantes se viram forçados a interromper a marcha até ao hospital de Torres Novas, quando uma mulher que seguia na ambulância, de 31 anos, entrou em trabalho de parto.



Os bombeiros Paulo Dinis e Diogo Miguéns tinham saído do quartel, por volta das 6h10 da manhã, devidamente fardados com o equipamento anti-Covid-19. "Tínhamos tudo pronto, mas fomos obrigados a parar", disse Paulo Dinis ao CM. "Não havia qualquer sinal ou sintoma de parto quando saímos para o hospital", disse.





Estavam há pouco tempo na A23 quando a mulher começou a queixar-se de contrações dolorosas. Os bombeiros pararam a ambulância e iniciaram os trabalhos de parto, depois de pedirem apoio ao INEM.A criança, um menino, é o quarto filho do casal e nasceu às 6h45. Pouco depois, junto ao nó da Atalaia, a mãe, a criança e os dois operacionais encontraram-se com os elementos da Ambulância de Suporte Imediato de Vida do hospital de Torres Novas, já após o cordão umbilical ter sido cortado e o menino estar limpo.