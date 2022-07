Bebé nasce em casa com a ajuda dos bombeiros de Famalicão e do INEM

Um bebé nasceu, este sábado de madrugada, em casa com a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Famalicão e do INEM. O alerta foi dado pouco depois das seis da manhã e à chegada das equipas de socorro a mãe já estava em trabalho de parto.O pequeno Rúben não esperou que a mãe fosse levada para o hospital e o parto aconteceu mesmo em casa."Quando chegamos a casa, a mamã já estava em trabalho de parto, pelo que com a nossa ajuda e da equipa da VMER de Famalicão, nasceu o pequeno Rúben com 36 semanas… Uma alegria indizível, captada no rosto de toda a equipa, numa foto que permanecerá no nosso mais belo álbum de memórias, porque dá ainda mais sentido às nossas vidas de voluntários e ao lema: 'Vida Por Vida'", lê-se numa publicação dos Bombeiros Voluntários de Famalicão nas redes sociais.Depois do parto, a mãe e o recém-nascido foram levados para o hospital de Famalicão e estão bem de saúde.